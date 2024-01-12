Саудовский клуб нацелился на игрока соперника Шахтера в Лиге Европы
Ренан Лоди может сменить клубную прописку, но замена ему уже найдена.
Футболист Марселя Ренан Лоди может сменить клубную прописку.
Как сообщает Фабрицио Романо, бразилец может перейти в Аль-Хиляль. Потенциальная сумма трансфера 20 млн евро.
Детали предложения саудовского клуба лично для футболиста остаются неизвестными.
Стоит отметить, что Лоди поиграл за Марсель всего полгода, перейдя в стан французского клуба из Атлетико за 13 млн евро.
Напомним, что Марсель уже нашел замену Лоди. Коллектив Дженнаро Гаттузо купит защитника сборной Шотландии.
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