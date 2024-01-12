Соперник Шахтера в Лиге Европы подпишет шотландского защитника
Марсель усилится Джошом Доигом.
Французский Марсель продолжает работу на рынке в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Джанлука ди Марцио, провансальцы усилят линию защиты. Коллектив Дженнаро Гаттузо пополнит Джош Доиг из Вероны.
Французский клуб согласовал условия контракта с 21-летним шотландцем, однако, финансовые детали не уточняются. Сумма трансфера составит около 5 млн евро.
Читай также: Шахтер продлил контракт с основным полузащитником
В текущем сезоне Дойг провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.
Стоит напомнить, что Марсель сыграет с Шахтером в плей-офф Лиги Европы. Матчи состоятся 15 и 22 февраля.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!