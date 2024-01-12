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Шахтер продлил контракт с основным полузащитником

Бондаренко останется в клубе на долгий срок.
Сегодня, 14:50
Артем Бондаренко / Getty Images
Артем Бондаренко / Getty Images

Шахтер объявил о продлении контракта с полузащитником Артемом Бондаренко.

23-летний украинец подписал соглашение с донецким клубом до 2028 года. Остальные детали сделки не разглашаются.

Напомним, прошлый контракт Бондаренко с Шахтером истекал летом следующего года.

В текущем сезоне на счету хавбека два ассиста в восьми матчах УПЛ.

Ранее сообщалось, что Шахтер согласовал трансфер бразильца за круглую сумму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Артем Бондаренко

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