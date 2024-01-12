Шахтер продлил контракт с основным полузащитником
Бондаренко останется в клубе на долгий срок.
Шахтер объявил о продлении контракта с полузащитником Артемом Бондаренко.
23-летний украинец подписал соглашение с донецким клубом до 2028 года. Остальные детали сделки не разглашаются.
Напомним, прошлый контракт Бондаренко с Шахтером истекал летом следующего года.
В текущем сезоне на счету хавбека два ассиста в восьми матчах УПЛ.
Ранее сообщалось, что Шахтер согласовал трансфер бразильца за круглую сумму.
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