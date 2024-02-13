Украинская и итальянская ассоциации футбола подписали меморандум о сотрудничестве

Украинская ассоциация футбола начала сотрудничество с итальянксой ассоциацией футбола.

Стороны начинают новый проект, который был обговорен во время подписания меморандума. Речь идет о реализации в Центре Коверчиано совместных мер технического тренировочного характера с участием молодых украинских игроков и тренеров.

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"Я горжусь тем, что Украина выбрала Италию для начала столь важного как с футбольной, так и с ценностной точки зрения сотрудничества. Мы всегда были на стороне наших украинских друзей из-за инициатив солидарности, чтобы помочь улучшить условия жизни обычных людей, а также спортивные проекты, предоставляя возможности для регистрации в них тысячам молодых людей, сбежавших от войны.

Сейчас мы обеспечим еще более структурированный путь технического сотрудничества, цель которого - гарантировать будущее украинского футбола. С Андреем мы дружим в течение длительного времени, я желаю ему успешной работы для своей страны в его новой должност", - заявил президент ИФА Габриеле Гравина.

Андрей Шевченко также прокомментировал важный шаг для украинского футбола.

Италия всегда была для меня вторым домом, наполненным незабываемыми воспоминаниями. Я благодарен каждому итальянцу за постоянную поддержку с первого дня полномасштабной войны в Украине. И я с нетерпением жду реализации общих проектов для развития украинского футбола.

Обе национальные ассоциации намерены укреплять и развивать отношения дружбы и технического сотрудничества, помогая тренерам и молодым игрокам реализовать свой человеческий и профессиональный потенциал, а также участвовать в спортивных и образовательных мероприятиях в Италии.

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