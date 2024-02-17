Динамо добыло уверенную победу над Шерифом

Киевский клуб на яркой ноте завершил сборы в Турции.

В субботу, 17 февраля, в рамках товарищеского матча Динамо встречалось с Шерифом. Матч завершился победой киевлян со счетом 2:0.

В первой половине игры команды не отличились забитыми мячами, однако Динамо все же смогло порадовать фанатов, дважды отличившись в ворота молдавского клуба.

За "бело-синих" сначала забил хавбек Виталий Буяльский, а в самой концовке Назарий Волошин установил финальные 2:0 на табло.

Напомним, в прошлом товарищеском матче Динамо не сумело обыграть Петрокуб из Молдовы.

Динамо - Шериф 2:0

Голы: Буяльский, 58, Волошин, 80

Динамо Киев: Бущан – Вивчаренко, Михавко (Дячук, 64), Попов, Караваев – Шепелев (Шапаренко, 46), Бражко – Кабаев (Бенито, 70), Буяльский, Волошин – Ванат.

Шериф: Силич – Неверс, Артундуага, Бернардо, Рид – Кьябу, Рамон – Рикардиньо, Феррейра, Гарсия – Апонза.

Предупреждения: Ванат, 21, Караваев, 23

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