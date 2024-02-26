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Заря - Ворскла 1:0: обзор матча и результат игры 26.02.2024

"Черно-белые" выбрались из зоны вылета за счет гола новичка команды Якова Башича.
Сегодня, 16:01
Заря - Ворскла / скриншот
Заря - Ворскла / скриншот

В понедельник, 26 февраля, в Житомире программа 18-го тура Украинской Премьер-лиги продолжилась поединком между Зарей и Ворсклой.

Поединок - хорошее слово для описания этого матча, ведь команды действовали достаточно грубо. В большей степени это касается полтавчан, которые наиграли на две красные карточки.

На 17-й минуте Сергей Мякушко влетел в ногу Арсению Батагову. За свой фол игрок гостей получил лишь желтую карточку. И хотя VAR пересматривал этот момент, судья не изменил свое решение.

"Черно-белые" же ответили более футбольным способом. На 37-й минуте Вячеслав Чурко подал угловой, Эдуардо Герреро толком по мячу не попал, но это исправил новичок команды Яков Башич, который головой с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот Павла Исенко.

После перерыва команда Юрия Коваля очень активно провела первые десять минут, прижав соперника к его воротам. Голом мог отличиться Герреро, но его удар приняла на себя штанга.

А за 20 минут до конца основного времени Ворскла все же осталась в меньшинстве. После просмотра повтора Александр Шандор удалил с поля Илью Крупского, который наступил Денису Антюху сзади на ахилл.

За оставшееся время луганчане не смогли воспользоваться численным преимуществом, чтобы увеличить счет. А полтавчане не сумели спастись от поражения.

Таким образом Заря завоевала лишь третью победу в УПЛ, которая подняла луганский клуб на 12-е место (15 очков). Ворскла в свою очередь осталась восьмой с 23-мя очками в активе.

Статистика матча Заря - Ворскла 18-го тура УПЛ

Заря - Ворскла 1:0
Гол: Башич, 37.

Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 11 - 6
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 17 - 14
Атаки: 92 - 74

Заря: Сапутин - Бутко, Батагов, Джордан, Жуниньо (Боль, 89) - Башич, Яцык, Чурко (Мичин, 49) - Антюх (Бугай, 71), Герреро (Волошин, 89), Кирюханцев.

Ворскла: Исенко - Пердута, Крупский, Бацула, Корниенко - Сиссоко (Хрипчук, 84), Толи (Челядин, 62), Фелипе, Кане (Нестеренко, 62), Мякушко (Галас, 84) - Ковталюк (Павлюк, 74).

Предупреждения: Антюх, Чурко, Герреро - Мякушко, Сиссоко, Кане, Ковталюк, Крупский, Фелипе.

Удаление: Крупский, 70 (Ворскла, грубая игра).

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