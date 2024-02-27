Рекордный трансфер Колоса стал автором юбилейного гола в УПЛ

В рамках 18-го тура чемпионата Украины Колос победил Верес со счетом 2:0.

Одним из голов за ковалевский коллектив отметился литовский форвард Гитис Паулаускас. Футболист удвоил преимущество своей команды на 83-й минуте матча.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, этот гол стал юбилейным в истории соревнований. Паулаускас стал автором 18 000 гола в истории чемпионатов Украины.

Стоит отметить также то, что этот мяч стал дебютным для Гитиса в элитном украинском дивизионе после его перехода из албанской Эгнатии этой зимой, стоившего Колосу 300 тысяч евро, сделав тем самым 24-летнего литовца самым дорогим трансфером в истории клуба.

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