iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рекордный трансфер Колоса стал автором юбилейного гола в УПЛ

Гитис Паулаускас отличился в ворота Вереса.
Сегодня, 19:59
Гитис Паулаускас / ФК Колос Ковалівка
Гитис Паулаускас / ФК Колос Ковалівка

В рамках 18-го тура чемпионата Украины Колос победил Верес со счетом 2:0.

Одним из голов за ковалевский коллектив отметился литовский форвард Гитис Паулаускас. Футболист удвоил преимущество своей команды на 83-й минуте матча.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, этот гол стал юбилейным в истории соревнований. Паулаускас стал автором 18 000 гола в истории чемпионатов Украины.

Стоит отметить также то, что этот мяч стал дебютным для Гитиса в элитном украинском дивизионе после его перехода из албанской Эгнатии этой зимой, стоившего Колосу 300 тысяч евро, сделав тем самым 24-летнего литовца самым дорогим трансфером в истории клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Колос Ковалевка Гитис Паулаускас

Статьи по теме

Бомбардиры УПЛ: Ванат оторвался от преследователей, Штогрин ворвался в борьбу Бомбардиры УПЛ: Ванат оторвался от преследователей, Штогрин ворвался в борьбу
Таблица УПЛ: Кривбасс единолично возглавил таблицу, Заря поднялась с зоны вылета Таблица УПЛ: Кривбасс единолично возглавил таблицу, Заря поднялась с зоны вылета
УПЛ: Александрия сенсационно отобрала очки у Шахтера, Заря обыграла Ворсклу УПЛ: Александрия сенсационно отобрала очки у Шахтера, Заря обыграла Ворсклу
Заря испортила Долганскому дебют на посту главного тренера Ворсклы Заря испортила Долганскому дебют на посту главного тренера Ворсклы
Помочь журналистам

Видео

Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано
Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Киберспорт23:21
Экс-игрок NAVI будет играть в одной команде с россиянином, который поддерживает войну
Евро-202423:03
Племянник почетного президента Баварии может заменить Тухеля в клубе
Европа22:45
Именитый тренер признался, что обожает смотреть матчи Чемпионшипа
Европа22:38
Жирона надеется снова арендовать своего лидера, который перейдет в Ман Сити
Европа22:17
Мбаппе встретился с президентом Франции
Украина21:48
Незаявленный на матч с Шахтером Калюжный - среди претендентов на игрока тура УПЛ
Европа21:38
Экс-игрок МЮ попал на радары Барселоны
Украина21:27
Александрия отреагировала на скандал с выходом незаявленного игрока
Европа21:17
Тоттенхэм решил рискнуть насчет трансфера своего ключевого игрока
Европа21:02
Эффект Лунина: Реал пропускает наименьшее количество голов в Ла Лиге в своей истории
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK