Новичок клуба УПЛ выбрал очень не стандартный игровой номер

Тилль с креативом отнесся к данному вопросу.

Хавбек ЛНЗ Оливье Тилль удивил своим нестандартным выбором игрового номера.

Новичок украинского клуба вышел на матч 19-го тура УПЛ против Полесья под первым номером.

Напомним, 27-летний игрок сборной Люксембурга перебрался в стан ЛНЗ этой зимой из Эюпспора на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что рекордный трансфер Колоса стал автором юбилейного гола в УПЛ.

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