Минай - Металлист 1925: обзор и результат матча чемпионата Украины 02.03.2024

Желько Любенович добыл первую победу в УПЛ в качестве тренера благодаря дебютным голам своих исполнителей.

В рамках 19-го тура чемпионата Украины Минай на своем поле принял Металлист 1925.

В течение первых 30 минут игра была довольно таки скучной, с небольшой доминацией гостей, которые пару раз довольно опасно пробили по воротам Александра Кемкина, но отличиться голом не смогли.

В конце первого тайма хозяева смогли перехватить инициативу и, собственно, они же и открыли счет в матче благодаря великолепному "выстрелу" с острого угла от Сергея Корнийчука.

После перерыва Виктор Скрипник совершил тактическое изменение, выпустив вместо Вадима Червака, уже в дебюте встречи получившего желтую карточку, Ростислава Русина, но, Русин довольно быстро не только повторил, но и превзошел "достижение" Червака, оставив свою команду в меньшинстве на 58-й минуте.

Во втором тайме команды обменивались моментами преимущественно на контратаках, но ни один из них не был опасным.

Уже в компенсированное время закарпатцы заработали угловой, с которого вторым голом в этом матче отметился Евгений Скиба. Отметим, что и для Корнийчука, и для Скибы эти голы стали дебютными в УПЛ.

Статистика матча чемпионата Украины Минай - Металлист 1925

Минай - Металлист 1925 2:0

Голы: Корнийчук, 31, Скиба, 90+3

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