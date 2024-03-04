Благодійний фонд VBET Foundation долучився до відновлення спортивного комплексу ФК «Локомотив-Київ»

ФК «Локомотив-Київ» — один із найвідоміших та найстаріших у Києві. 23 січня від чергового ракетного обстрілу столиці суттєво постраждала його домашня арена — відомий багатьом киянам стадіон «Локомотив».

До обстрілу тут щоденно тренувалися близько 700 юних футболістів. Нині весь каркас стадіону практично повністю зруйнований — користуватися ним неможливо. Загальний масштаб руйнувань сягнув понад 56 млн грн.

«Ми звернулися до партнерів та меценатів із проханням допомогти відновити історичний клуб і закликали міжнародну спортивну спільноту застосувати максимально суворі та ефективні санкції щодо країни-агресора та її спортивних федерацій, — каже Олександр Єгоров, директор ФК «Локомотив-Київ». — Ми вдячні нашим партнерам VBET Foundation за допомогу. Для нас це серйозна підтримка, щоб продовжити спортивне життя клубу та забезпечити можливість тренувань сотням його вихованців. Cеред них майже 300 дітей, яких росія вже позбавила рідних домівок та стадіонів».

Благодійну допомогу від VBET Foundation, основним меценатом якого є компанія VBET Ukraine, спрямують на першочергові потреби: проведення демонтажних робіт, усунення наслідків влучання й руйнувань, вивезення вцілілого інвентаря та обладнання, відновлення тренувань і роботи клубу. У найближчі два роки клуб планують повністю реконструювати, побудувавши на його місці новий сучасний спортивний комплекс.

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