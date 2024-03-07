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Заря - Минай 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 07.03.2024

Подопечные Юрия Коваля набрали семь из девяти возможных очков на старте второй части сезона.
Сегодня, 20:04
Заря - Минай / УПЛ
Заря - Минай / УПЛ

В Киеве прошел матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Заря и Минай.

"Черно-белые" по разу в каждом из таймов отметились в воротах соперника. Сначала на 18-й минуте счет открыл Денис Антюх, а на 74-й минуте Владислав Бугай удвоил преимущество своей команды и, как оказалось, установил окончательный счет поединка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Минай в двадцатом туре УПЛ:

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Заря - Минай 2:0
Голы: Антюх, 18, Бугай, 74.

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 15 - 8
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 17 - 5
Атаки: 91 - 92

Заря: Сапутин - Бутко, Боль, Батагов, Жуниньо (Вантух, 76) - Яцык, Башич, Чурко (Мичин, 76) - Кирюханцев (Горбач, 67), Герреро (Слесарь, 81), Антюх (Бугай, 67).

Минай: Кемкин - Корнейчук, Прокопчук, Немчанинов, Чуев (Кисиль, 82), Дмитрук (Кораблин, 46) - Вакула, Витенчук, Семотюк (Гуничев, 70) - Устименко (Демиденко, 82), Ременяк (Матюшенко, 70).

Предупреждения: Витенчук, Семотюк, Корнейчук.

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