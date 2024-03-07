Форвард Зари продолжит карьеру в чемпионате Японии
Нападающий Зари Шахаб Захеди присоединился к Ависпа Фукуока на правах аренды, сообщает официальный сайт японского клуба.
По информации источника, что 28-летний иранец воспользовался Annexe 7 ФИФА. За японский коллектив игрок будет выступать до конца нынешнего сезона.
【#シャハブザヘディ 選手 ゾリャ・ルハンシクより移籍加入のお知らせ】— アビスパ福岡【公式】 (@AvispaF) March 7, 2024
ようこそアビスパへ🐝🙌
シャハブ選手は3/9湘南戦の試合前にスタジアムにてご挨拶させていただく予定です🎤
シャハブ選手に会いに来てくださいね
＜チケットはこちら＞https://t.co/lLJXwRWPK5
本人コメントはHPへ… pic.twitter.com/UrUCKgREuM
Читай также: Шахтер подаст в суд на Вьюнника, который в одностороннем порядке расторг контракт с клубом
В конце февраля Шахаб покинул Персеполис из чемпионата Ирана. Там он играл с лета 2023 года. В составе Персиполиса форвард отметился 7 голами и 2 ассистами в 22 матчах.
Стоит отметить, что контракт Захеди с Зарей дейсвтует до конца 2025 года.
Напомним, что Ависпа Фукуока выступала в качестве соперника донецкого Шахтера в товарищеском матче, который прошел в декабре 2023 года.
Ранее луганская Заря добыла уверенную победу над Минаем в стартовой игре 20-го тура Украинской Премьер-лиги.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!