iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард Зари продолжит карьеру в чемпионате Японии

Шахаб Захеди воспользовался печально известным Annexe 7 ФИФА, чтобы присоединиться к недавнему сопернику Шахтера.
Сегодня, 19:27
Шахаб Захеди / https://www.instagram.com/shahaab10/?img_index=4
Шахаб Захеди / https://www.instagram.com/shahaab10/?img_index=4

Нападающий Зари Шахаб Захеди присоединился к Ависпа Фукуока на правах аренды, сообщает официальный сайт японского клуба.

По информации источника, что 28-летний иранец воспользовался Annexe 7 ФИФА. За японский коллектив игрок будет выступать до конца нынешнего сезона.

Читай также: Шахтер подаст в суд на Вьюнника, который в одностороннем порядке расторг контракт с клубом

В конце февраля Шахаб покинул Персеполис из чемпионата Ирана. Там он играл с лета 2023 года. В составе Персиполиса форвард отметился 7 голами и 2 ассистами в 22 матчах.

Стоит отметить, что контракт Захеди с Зарей дейсвтует до конца 2025 года.

Напомним, что Ависпа Фукуока выступала в качестве соперника донецкого Шахтера в товарищеском матче, который прошел в декабре 2023 года.

Ранее луганская Заря добыла уверенную победу над Минаем в стартовой игре 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск шахаб захеди

Статьи по теме

УПЛ: Заря одолела Минай, Верес вырвал ничью у Динамо УПЛ: Заря одолела Минай, Верес вырвал ничью у Динамо
Заря - Минай 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Заря - Минай 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Заря добыла уверенную победу над Минаем Заря добыла уверенную победу над Минаем
Заря добавила в заявку на УПЛ двух иностранных новичков Заря добавила в заявку на УПЛ двух иностранных новичков
Помочь журналистам

Видео

Нганну перевесил Джошуа: видео финальной битвы взглядов
Нганну перевесил Джошуа: видео финальной битвы взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига конференций21:45
Лига конференций-2023/24: Маккаби Тель-Авив сенсационно разбил Олимпиакос, Аякс сыграл вничью с Астон Виллой
Лига Европы21:44
Ливерпуль уверенно разгромил Спарту в матче, где был забит юбилейный гол при Клоппе
Лига Европы21:41
Рома уничтожила Брайтон Де Дзерби в 1/8 финала Лиги Европы
Бокс21:20
"Чудеса случаются": Джошуа рассказал, как перенес два поражения от Усика
Другие страны21:17
Команда бывшего тренера Шахтера неожиданно уверенно победила Ан-Наср Роналду
Украина21:15
УПЛ: Заря одолела Минай, Верес вырвал ничью у Динамо
Лига Европы21:06
Нуньес забил 1000-й гол Ливерпуля за все время работы Клоппа
Бокс20:55
Майк Тайсон: Я начал путь Джейка Пола в боксе и планирую его закончить
Формула 120:51
"Он не лжец": Ферстаппен встал на защиту своего отца в конфликте с Хорнером
Украина20:47
Верес сенсационно вырвал ничью у Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK