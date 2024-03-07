Форвард Зари продолжит карьеру в чемпионате Японии

Шахаб Захеди воспользовался печально известным Annexe 7 ФИФА, чтобы присоединиться к недавнему сопернику Шахтера.

Нападающий Зари Шахаб Захеди присоединился к Ависпа Фукуока на правах аренды, сообщает официальный сайт японского клуба.

По информации источника, что 28-летний иранец воспользовался Annexe 7 ФИФА. За японский коллектив игрок будет выступать до конца нынешнего сезона.

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В конце февраля Шахаб покинул Персеполис из чемпионата Ирана. Там он играл с лета 2023 года. В составе Персиполиса форвард отметился 7 голами и 2 ассистами в 22 матчах.

Стоит отметить, что контракт Захеди с Зарей дейсвтует до конца 2025 года.

Напомним, что Ависпа Фукуока выступала в качестве соперника донецкого Шахтера в товарищеском матче, который прошел в декабре 2023 года.

Ранее луганская Заря добыла уверенную победу над Минаем в стартовой игре 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

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