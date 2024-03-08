УАФ создала экспертную группу по вопросам гендерного равенства в футболе

Украинская ассоциация футбола приняла решение создать экспертную группу по обеспечению гендерного равенства.

Как сообщается в пресс-релизе УАФ, новосозданный орган будет ответственен за создание условий для равноценного доступа женщин к игре в футбол, как профессиональных спортсменок без предубеждений относительно "неженского вида спорта", а также за полноправность при выборе футбола как развития карьеры - возможность выбрать работу менеджера футбольной организации, тренера, арбитра, врача и т.д., и возможность быть вовлеченной в сферу принятия решений.

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К сотрудничеству будут привлечены международные партнеры. Первоочередными задачами органа будет актуализация проблемы, работа с гендерными стереотипами, реагирование на случаи сексизма и гендерно обусловленного насилия.

В состав экспертной группы вошли первый вице-президент УАФ Павел Бойчук, генсек УАФ Игорь Грищенко, и руководители и руководительницы ключевых департаментов и направлений работы УАФ. Ее координатором будет Елизавета Степанюк, начальник департамента взаимодействия с УЕФА и ФИФА.В андеркарде главного события вечера бокса дрался брат Тайсона

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