Наставник сборной Украины U-19 высказался о шансах в элит-раунде отбора на Евро-2024

Новоиспеченный главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мыслями о перспективах своих подопечных в элит-раунде отбора на Евро-2024.

По словам рулевого "желто-голубых", его подопечные готовы претендовать на попадание в финальную часть турнира.

Читай также: Главный тренер сборной Украины U-19 охарактеризовал игровые качества сына Шевченко

"Я многим ребятам звонил, списывался, к тому же у нас есть аналитическая группа, которая была на квалификационном раунде Евро, поэтому о способностях футболистов мне известно много. Также была возможность посмотреть на тех игроков, которые ранее были травмированы.

Мне сбрасывали ссылки на поединки с легионерами, тренеры делились фитнес-данными, и сам я разговаривал с ребятами.

Будущие соперники - Швейцария, Северная Македония и Латвия. Кто среди них фаворит? Думаю, это Швейцария. Квалификационный раунд, в котором швейцарцы обошли Италию и Швецию, тому подтверждение. Но у нас есть информация по всем соперникам. Важно хорошо подготовиться, в футболе нет ничего невозможного.

Украина - футбольная нация. Сейчас в связи с российской агрессией у нас нет возможности проводить товарищеские матчи, в отличие от других сборных. Но у нас есть характер, желание побеждать, а это тоже много значит, поэтому наша команда тоже находится в статусе одного из кандидатов на попадание в финальную часть чемпионата Европы", - приводит слова местного специалиста пресс-служба УАФ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!