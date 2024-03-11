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Наставник сборной Украины U-19 высказался о шансах в элит-раунде отбора на Евро-2024

Дмитрий Михайленко уверен в своих подопечных.
Сегодня, 16:24
Дмитрий Михайленко / УАФ
Дмитрий Михайленко / УАФ

Новоиспеченный главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мыслями о перспективах своих подопечных в элит-раунде отбора на Евро-2024.

По словам рулевого "желто-голубых", его подопечные готовы претендовать на попадание в финальную часть турнира. 

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"Я многим ребятам звонил, списывался, к тому же у нас есть аналитическая группа, которая была на квалификационном раунде Евро, поэтому о способностях футболистов мне известно много. Также была возможность посмотреть на тех игроков, которые ранее были травмированы.

Мне сбрасывали ссылки на поединки с легионерами, тренеры делились фитнес-данными, и сам я разговаривал с ребятами.

Будущие соперники - Швейцария, Северная Македония и Латвия. Кто среди них фаворит? Думаю, это Швейцария. Квалификационный раунд, в котором швейцарцы обошли Италию и Швецию, тому подтверждение. Но у нас есть информация по всем соперникам. Важно хорошо подготовиться, в футболе нет ничего невозможного.

Украина - футбольная нация. Сейчас в связи с российской агрессией у нас нет возможности проводить товарищеские матчи, в отличие от других сборных. Но у нас есть характер, желание побеждать, а это тоже много значит, поэтому наша команда тоже находится в статусе одного из кандидатов на попадание в финальную часть чемпионата Европы", - приводит слова местного специалиста пресс-служба УАФ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уаф Сборная Украины U-19

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