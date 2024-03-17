Черноморец - Верес: результат матча

Ровенскому клубу пришлось ой как не просто.

В воскресенье, 17 марта, Черноморец принимал дома Верес.

Матч начался с классного гола Марко Мрвальевича, который с лету замкнул простерл Шастала. До конца тайма обе команды имели отличные шансы забить, но Штогрин и Мрвальевич запустили мяч выше ворот.

Во втором тайме хозяева надавили, и Пасту пришлось спасать свою команду. Однако и гости не сбавляли обороты, заставив попотеть и Варакуту. Однако более голов так и не было, минимальная победа Вереса.

Статистика матча Черноморец - Верес 21-го тура УПЛ

Черноморец - Верес 0:1

Гол: Мрвальевич, 6

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 11 - 12

Удары в створ: 3 - 2

Фолы: 11 - 23

Черноморец: Варакута - Брагару, Гучек, Салюк, Ермаков - Авагимян (Зе Гомеш, 85), Васильев, Кузык (Иеде, 76) - Штогрин, Бадибанга, Бойчук.

Верес: Паст - Гакман, Вовченко, Кучеренко, Морозко - Шастал (Курко, 90+2), Кучеров, Банада (Клец, 83), Дахновский (В. Шарай, 58) - Яго (Гайдучик, 58) - Мрвалевич (Шестаков, 84).

Предупреждения: Салюк, 89 - Банада, 13,

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