iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Черноморец - Верес: результат матча

Ровенскому клубу пришлось ой как не просто.
Сегодня, 15:54
Черноморец - Верес / upl.ua
Черноморец - Верес / upl.ua

В воскресенье, 17 марта, Черноморец принимал дома Верес.

Матч начался с классного гола Марко Мрвальевича, который с лету замкнул простерл Шастала. До конца тайма обе команды имели отличные шансы забить, но Штогрин и Мрвальевич запустили мяч выше ворот.

Во втором тайме хозяева надавили, и Пасту пришлось спасать свою команду. Однако и гости не сбавляли обороты, заставив попотеть и Варакуту. Однако более голов так и не было, минимальная победа Вереса.

Статистика матча Черноморец - Верес 21-го тура УПЛ

Черноморец - Верес 0:1
Гол: Мрвальевич, 6

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 11 - 12
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 11 - 23

Черноморец: Варакута - Брагару, Гучек, Салюк, Ермаков - Авагимян (Зе Гомеш, 85), Васильев, Кузык (Иеде, 76) - Штогрин, Бадибанга, Бойчук.

Верес: Паст - Гакман, Вовченко, Кучеренко, Морозко - Шастал (Курко, 90+2), Кучеров, Банада (Клец, 83), Дахновский (В. Шарай, 58) - Яго (Гайдучик, 58) - Мрвалевич (Шестаков, 84).

Предупреждения: Салюк, 89 - Банада, 13, 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Матч Аталанты и Фиорентины перенесли из-за госпитализации гендиректора бергамаски Матч Аталанты и Фиорентины перенесли из-за госпитализации гендиректора бергамаски
Байер уверенно одолел середняка Бундеслиги, добавив очередную победу к своей серии Байер уверенно одолел середняка Бундеслиги, добавив очередную победу к своей серии
Милан вышел на чистое второе место Серии А, обыграв на выезде Верону Милан вышел на чистое второе место Серии А, обыграв на выезде Верону
Почеттино отреагировал на шквальную критику фанов после замены Мудрика Почеттино отреагировал на шквальную критику фанов после замены Мудрика
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты в Канаде завершат сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа18:35
Матч Аталанты и Фиорентины перенесли из-за госпитализации гендиректора бергамаски
Европа18:32
Байер уверенно одолел середняка Бундеслиги, добавив очередную победу к своей серии
Европа18:09
Милан вышел на чистое второе место Серии А, обыграв на выезде Верону
Европа17:59
Почеттино отреагировал на шквальную критику фанов после замены Мудрика
Европа17:42
"Это будет классика": будущий оппонент Усика сделал прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Европа17:12
Малиновский получил среднюю оценку за матч с Ювентусом
Европа17:06
Челси на последних минутах вырвал у Лестера путевку в полуфинал Кубка Англии
Европа16:58
Фанаты Челси бурно отреагировали на замену Мудрика
НБА16:31
Филадельфия "довольна" восстановлением Эмбиида после операции на колене
Европа16:30
Вест Хэм еще раз попытается подписать экс-капитана МЮ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK