Черноморец - Верес: результат матча
В воскресенье, 17 марта, Черноморец принимал дома Верес.
Матч начался с классного гола Марко Мрвальевича, который с лету замкнул простерл Шастала. До конца тайма обе команды имели отличные шансы забить, но Штогрин и Мрвальевич запустили мяч выше ворот.
Во втором тайме хозяева надавили, и Пасту пришлось спасать свою команду. Однако и гости не сбавляли обороты, заставив попотеть и Варакуту. Однако более голов так и не было, минимальная победа Вереса.
Статистика матча Черноморец - Верес 21-го тура УПЛ
Черноморец - Верес 0:1
Гол: Мрвальевич, 6
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 11 - 12
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 11 - 23
Черноморец: Варакута - Брагару, Гучек, Салюк, Ермаков - Авагимян (Зе Гомеш, 85), Васильев, Кузык (Иеде, 76) - Штогрин, Бадибанга, Бойчук.
Верес: Паст - Гакман, Вовченко, Кучеренко, Морозко - Шастал (Курко, 90+2), Кучеров, Банада (Клец, 83), Дахновский (В. Шарай, 58) - Яго (Гайдучик, 58) - Мрвалевич (Шестаков, 84).
Предупреждения: Салюк, 89 - Банада, 13,
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