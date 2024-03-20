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С кем сыграет Украина: онлайн-трансляция жеребьевки Олимпиады-2024 20.03.2024

ISPORT.ua представляет трансляцию жеребьевки группового этапа Олимпиады-2024.
Сегодня, 12:20
Жеребьевка / FIFA
Жеребьевка / FIFA

В среду, 20 марта, состоится жеребьевка группового этапа Олимпиады-2024. Церемония пройдет в пригороде Парижа, Сен-Дени, в штаб-квартире столицы летних Игр, Pulse.

Смотреть онлайн жеребьевку Олимпиады-2024

Онлайн-трансляция будет доступна 20 марта в 21:00 по Киеву

Кто сыграет на групповом этапе Олимпиады

На сегодняшний день известны 12 из 16 сборных. Среди участников есть сборная Украины, которая впервые выступит на данном турнире. Это стало возможным благодаря тому, что прошлым летом на Евро-2023 мы дошли полуфинала.

Корзина 1

  • Франция
  • АФК-1
  • АФК-2
  • Аргентина

Корзина 2

  • Испания
  • Новая Зеландия
  • Парагвай
  • Марокко

Корзина 3

  • США
  • Египет
  • АФК-3
  • Мали

Корзина 4

  • Доминиканская Республика
  • Израиль
  • Украина
  • Победитель межконтинентального плей-офф

Процедура проведения жеребьевки Олимпиады-2024

Группы будут формироваться в порядке от корзины 1 до корзины 4. Представители одной конфедерации в одну группу не попадут. То же касается и победителя межконтинентального плей-офф.

Когда матчи Олимпиады-2024

Турнир во Франции пройдет с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте. 

Действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, которая в Токио-2020 в финале одолела Испанию (2:1). На этот раз Бразилия не смогла пройти отбор.

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