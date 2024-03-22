Бывший игрок лондонского Арсенала забил за Звягель

Новичок Звягеля Джордж Льюис открыл счет своим голам в первом же матче.

Только позавчера клуб из житомирской области объявил о подписании экс-вингера Арсенала, кон он уже помог клубу укрепить лидерство в таблице.

В пятницу, 22 марта, Звягель принимал дома Кремень-2 в рамках 20-тура Второй лиги. Матч закончился со счетом 2:0, а Льюис забил свой первый гол.

На 67-й минуте новичок Звягеля получил право пробить пенальти, чем и безошибочно воспользовался.

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