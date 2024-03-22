Молодежная сборная Украины обыграла будущего соперника Олимпийской команды

Состоялся товарищеский матч на стадионе Мардан в Анталье (Турция), в котором сборная Украины U-21 встретилась с командой Марокко U-23, которая летом станет соперником Олимпийской сборной Украины на ОИ-2024 в Париже.

В первом тайме голом в ворота африканцев отличился хавбек Днепр-1, Олег Очеретько, которому удался очень крутой удар с дальней дистанции.

Как ни пытались марокканцы отыграться, забить им не удалось (хотя в конце был гол, который они забили из офсайда). Нашим ребятам тоже не удалось увеличить свое преимущество.

Украина U-21 - Марокко U-23 1:0

Гол: Очеретько, 19

Украина U-21 (основной состав): Нещерет – Крупский, Слюбик, Батагов, Смоляков – Очеретько, Крушинский – Брагару, Рубчинский, Хлань – Горбач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!