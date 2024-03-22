iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Молодежная сборная Украины обыграла будущего соперника Олимпийской команды

Судьбу матча решил крутой гол Очеретько.
Вчера, 22:01
Сборная Украины U-21 / УАФ
Сборная Украины U-21 / УАФ

Состоялся товарищеский матч на стадионе Мардан в Анталье (Турция), в котором сборная Украины U-21 встретилась с командой Марокко U-23, которая летом станет соперником Олимпийской сборной Украины на ОИ-2024 в Париже.

В первом тайме голом в ворота африканцев отличился хавбек Днепр-1, Олег Очеретько, которому удался очень крутой удар с дальней дистанции.

Как ни пытались марокканцы отыграться, забить им не удалось (хотя в конце был гол, который они забили из офсайда). Нашим ребятам тоже не удалось увеличить свое преимущество.

Украина U-21 - Марокко U-23 1:0
Гол: Очеретько, 19

Украина U-21 (основной состав): Нещерет – Крупский, Слюбик, Батагов, Смоляков – Очеретько, Крушинский – Брагару, Рубчинский, Хлань – Горбач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Барселона определилась, какого музыканта прорекламирует на предстоящем Эль-Классико Барселона определилась, какого музыканта прорекламирует на предстоящем Эль-Классико
Хавбек Ливерпуля может оказаться в топ-клубе Серии А Хавбек Ливерпуля может оказаться в топ-клубе Серии А
Гвардиола надеется переманить звезду Реала и даже готов предложить обмен Гвардиола надеется переманить звезду Реала и даже готов предложить обмен
Во Франции заявили, что не рассматривают назначение Зидана Во Франции заявили, что не рассматривают назначение Зидана
Помочь журналистам

Видео

Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча
Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился, провал Марченко
просмотров

Последние новости

Европа00:52
Барселона определилась, какого музыканта прорекламирует на предстоящем Эль-Классико
Европа00:06
Хавбек Ливерпуля может оказаться в топ-клубе Серии А
Вчера, 23:35
Европа23:35
Гвардиола надеется переманить звезду Реала и даже готов предложить обмен
Европа22:57
Во Франции заявили, что не рассматривают назначение Зидана
Европа22:30
Журналист назвал клуб, который летом возглавит Алонсо
Украина22:01
Молодежная сборная Украины обыграла будущего соперника Олимпийской команды
Киберспорт21:59
"Новая эра": NaVi в тяжелой серии одолели virtus.pro и вышли в основную сетку DreamLeague
Киберспорт21:57
NaVi уступили "сербской" организации Spirit в матче за выход в плей-офф Major Copenhagen 2024 по CS2
Бокс21:15
Уайлдер и Джилей договариваются о следующем бое
Киберспорт21:00
PGL Major Copenhagen 2024: The Mongolz покинули турнир, MOUZ невероятно легко вышли в плей-офф
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK