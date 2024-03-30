Верес - Кривбасс 0:2: обзор матча и результат игры 30.03.2024

В субботу, 30 марта, в рамках 22-го тура УПЛ Верес принимал Кривбасс. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Ключевым эпизодом в данной игре стало удаление у хозяев. На 45+4 минуте первого тайма Андрей Кухарук заработал прямую красную карточку.

Источник: УПЛ

Первый гол в данной игре был забит на 54-й минуте, вернее был забит автогол. В свои ворота отправил мяч Александр Кучеренко. Точка в игре была поставлена уже на 90-й минуте Луневым.

Таким образом, после 22-х туров УПЛ Верес занимает 14-е место с 16-ю баллами, а Кривбасс идет на второй строчке, набрав 46 очков.

Статистика матча Верес - Кривбасс 22-го тура чемпионата Украины

Верес - Кривбасс 0:2

Голы: Кучеренко, 54 автогол, Лунев, 89

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 4 - 13

Удары в створ: 1 - 3

Угловые: 1 - 1

Фолы: 10 - 12

Атаки: 65 - 155

Верес: Паст – Гакман (Балан, 75), Вовченко, Кучеренко, Смиян – Кучеров, Кухарук (Клец, 63) – Шастал (Янаков, 63), Яго (М.В. Шестаков, 46), Дахновский (Курко, 75) - Мрвальевич

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Кузык (По, 75), Вакулко (Илич, 46) - Мыкытышин (Лунев, 56), Бизимана, Задерака (Соса, 46) - Принс Аду (Хомченовский, 82)

Предупреждения: Кухарук, 22, Яго, 44, Смиян, 57, Кучеренко, 87, Вовченко, 90+3 – Вакулко, 40, Стецьков, 45+1

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