iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Верес - Кривбасс 0:2: обзор матча и результат игры 30.03.2024

Гости сумели воспользоваться численным преимуществом.
Сегодня, 19:58
Верес - Кривбасс / Getty Images
Верес - Кривбасс / Getty Images

В субботу, 30 марта, в рамках 22-го тура УПЛ Верес принимал Кривбасс. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Ключевым эпизодом в данной игре стало удаление у хозяев. На 45+4 минуте первого тайма Андрей Кухарук заработал прямую красную карточку.

Источник: УПЛ

Первый гол в данной игре был забит на 54-й минуте, вернее был забит автогол. В свои ворота отправил мяч Александр Кучеренко. Точка в игре была поставлена уже на 90-й минуте Луневым.

Таким образом, после 22-х туров УПЛ Верес занимает 14-е место с 16-ю баллами, а Кривбасс идет на второй строчке, набрав 46 очков.

Статистика матча Верес - Кривбасс 22-го тура чемпионата Украины

Верес - Кривбасс 0:2

Голы: Кучеренко, 54 автогол, Лунев, 89

Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 4 - 13
Удары в створ: 1 - 3
Угловые: 1 - 1
Фолы: 10 - 12
Атаки: 65 - 155

Верес: Паст – Гакман (Балан, 75), Вовченко, Кучеренко, Смиян – Кучеров, Кухарук (Клец, 63) – Шастал (Янаков, 63), Яго (М.В. Шестаков, 46), Дахновский (Курко, 75) - Мрвальевич

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Кузык (По, 75), Вакулко (Илич, 46) - Мыкытышин (Лунев, 56), Бизимана, Задерака (Соса, 46) - Принс Аду (Хомченовский, 82)

Предупреждения: Кухарук, 22, Яго, 44, Смиян, 57, Кучеренко, 87, Вовченко, 90+3 – Вакулко, 40, Стецьков, 45+1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс верес

Статьи по теме

УПЛ: Шахтер разгромил Оболонь, Полесье уступило Черноморецу УПЛ: Шахтер разгромил Оболонь, Полесье уступило Черноморецу
Бомбардиры УПЛ: Ванат первый пробил "десятку" голов, Сикан и Авагимян ворвались в гонку Бомбардиры УПЛ: Ванат первый пробил "десятку" голов, Сикан и Авагимян ворвались в гонку
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024 Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Европа21:53
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа21:49
Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд
Украина21:40
Суперлига: Прикарпатье-Говерла в овертайме дожало Киев-Баскет
Европа21:37
Травма Яремчука помешала Валенсии обыграть Мальорку
Европа21:30
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа21:25
Чемпионство - все? Бавария на своем поле уступила Боруссии
Европа21:06
Арсенал включился в борьбу за очередного бразильского вундеркинда
Европа20:55
Лацио сумел дожать в непростом матче Ювентус
Европа20:36
Забарный получил среднюю оценку за матч с Эвертоном
Украина20:30
УПЛ: Шахтер разгромил Оболонь, Полесье уступило Черноморецу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK