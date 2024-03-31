iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Заря – Металлист 1925: онлайн-трансляция матча УПЛ 31.03.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка чемпионата Украины.
Сегодня, 10:04
Заря - Металлист 1925 / ФК Зоря
Заря - Металлист 1925 / ФК Зоря

В воскресенье, 31 марта, пройдет матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Заря и Металлист 1925.

После зимних каникул "черно-белые" понемногу начали выкарабкиваться со дна таблицы чемпионата Украины, заработав семь очков в четырех матчах.

А вот у харьковчан все совсем наоборот: после того, как команду возглавил Виктор Скрипник, она опустилась на предпоследнее место, набрав за тот же период всего одно очко.

Матч между Зарей и Металлистом 1925 пройдет на Арена Левый Берег в Киеве. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:30.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Металлист 1925

Трансляция поединка чемпионата Украины между Зарей и Металлистом 1925 будет доступна в этой новости 31 марта и начать смотреть ее онлайн можно с 15:30.

Читай также: Футбол сегодня: битва Манчестер Сити и Арсенала, Ворскла - Динамо, Жирона сыграет с Бетисом, Реал - Атлетик

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем и результатами матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск Металлист 1925

Статьи по теме

УПЛ: Минай сыграет с Александрией, Ворскла примет Динамо, Заря встретится с Металлистом 1925, Днепр-1 погостит у Колоса УПЛ: Минай сыграет с Александрией, Ворскла примет Динамо, Заря встретится с Металлистом 1925, Днепр-1 погостит у Колоса
Бомбардиры УПЛ: Ванат первый пробил "десятку" голов, Сикан и Авагимян ворвались в гонку Бомбардиры УПЛ: Ванат первый пробил "десятку" голов, Сикан и Авагимян ворвались в гонку
Райс - о матче с Сити: Готов отправиться туда в статусе андердога Райс - о матче с Сити: Готов отправиться туда в статусе андердога
Сайнс: Феррари нужны серьезные обновления, чтобы постоянно конкурировать с Ред Булл Сайнс: Феррари нужны серьезные обновления, чтобы постоянно конкурировать с Ред Булл
Помочь журналистам

Видео

Победа Богачука над Мендозой в обзоре боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC
Победа Богачука над Мендозой в обзоре боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Европа12:20
Райс - о матче с Сити: Готов отправиться туда в статусе андердога
НБА12:11
Сайнс: Феррари нужны серьезные обновления, чтобы постоянно конкурировать с Ред Булл
Европа11:45
Гвардиола: Мы играем каждые три дня, а у Реала девять дней на подготовку
Украина11:33
Суперлига: Ровно и Старый Луцк встретятся в рамках второго матча четвертьфинальной серии
Украина11:30
Плей-офф Суперлиги Украины: Старый Луцк и Ровно сыграют второй матч серии
Европа11:25
Леау: Я еще не знаю своего будущего, но Милан - мой дом
Автоспорт11:21
Гонщик серии NASCAR оторвал бампер от своего болида и бросил в соперника во время гонки
Европа10:59
Винисиус: Мы победим, когда расисты будут отправляться с трибун прямо в тюрьму
НБА10:57
Сакраменто Леня потерял двух важных игроков на длительный срок
НБА10:40
Третий пик драфта-2023 установил абсолютный антирекорд НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK