Заря – Металлист 1925: онлайн-трансляция матча УПЛ 31.03.2024

В воскресенье, 31 марта, пройдет матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Заря и Металлист 1925.

После зимних каникул "черно-белые" понемногу начали выкарабкиваться со дна таблицы чемпионата Украины, заработав семь очков в четырех матчах.

А вот у харьковчан все совсем наоборот: после того, как команду возглавил Виктор Скрипник, она опустилась на предпоследнее место, набрав за тот же период всего одно очко.

Матч между Зарей и Металлистом 1925 пройдет на Арена Левый Берег в Киеве. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:30.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Металлист 1925

Трансляция поединка чемпионата Украины между Зарей и Металлистом 1925 будет доступна в этой новости 31 марта и начать смотреть ее онлайн можно с 15:30.

Читай также: Футбол сегодня: битва Манчестер Сити и Арсенала, Ворскла - Динамо, Жирона сыграет с Бетисом, Реал - Атлетик

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем и результатами матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!