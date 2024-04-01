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Рух - ЛНЗ: обзор и результат матча Чемпионата Украины 01.04.2024

Львовяне и черкащане закрыли своей игрой тур УПЛ.
Сегодня, 20:03
Рух - ЛНЗ / upl.ua
Рух - ЛНЗ / upl.ua

В рамках 22-го тура Чемпионата Украины Рух на своем поле принял ЛНЗ.

Номинальным фаворитом этого противостояния были хозяева, но, на деле матч получился очень равным, и явного преимущества ни одной из команд зрители не увидели.

Как собственно, не увидели и большого количества опасных моментов. За чуть более чем 90 минут, если считать вместе с компенсированным временем, команды смогли нанести лишь по 4 удара по воротам соперника, и только 3 из всех попали в створ ворот.

При таких условиях закономерным результатом была бы нулевая ничья, но, судьба распорядилась иначе, и на 90+3 минуте матча Арад Бар получил красную карточку за грубый фол в собственной штрафной площадке, а Рух право на пробитие пенальти, которое реализовал Остап Притула.

Статистика матча Чемпионата Украины Рух - ЛНЗ

Рух - ЛНЗ 1:0

Гол: Притула, 90+5

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 5 - 4
Удары в створ ворот: 2 - 2 
Опасные атаки: 43 - 41

Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Холод - Пидгурский (Притула, 73) - Квасница (Рунич, 81), Бренер де Паула (Теслюк, 57), Пастух, Плюман (Лях, 81) - Федор

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Ковалев, Муравский, Каплиенко (Норенков, 52) - Бойко - Эйнел Суареш (Пасич, 65), Яшари, Бар, Наумец (Шестаков, 65) - Молло Бессала

Предупреждения: Федор, Теслюк - Наумец, Бар, Пасич

Удаление: Бар, 90+4

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