Определено место доигровки скандального матча Минай - Динамо

Стороны согласовали условия проведения поединка, который был сорван воздушной тревогой и отсутствием освещения на стадионе закарпатцев.

Перенесенный матч 16-го тура украинской Премьер-лиги Минай - Динамо будет доигран 17 апреля, но на поле киевской команды.

Поединок должен был состояться 3 декабря в Минае. Однако сначала матч был прерван на второй минуте из-за воздушной тревоги, которая длилась полтора часа, а после и вовсе отменен из-за отсутствия на стадионе закарпатской команды искусственного освещения.

Читай также: "Нам не нужны кабинетные три балла, но…": Динамо выдвинуло ультиматум Минаю по поводу сорванного матча

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", стороны пришли к согласию доиграть матч в Киеве, на стадионе Динамо им. В. Лобановского. Встреча начнется в 15:30.

Эту информацию подтверждает и официальный сайт УПЛ.

Источник: УПЛ

Ранее сообщалось, что президент Миная отказался устанавливать освещение на стадионе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!