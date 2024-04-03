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Определено место доигровки скандального матча Минай - Динамо

Стороны согласовали условия проведения поединка, который был сорван воздушной тревогой и отсутствием освещения на стадионе закарпатцев.
Вчера, 22:10
Минай и Динамо доиграют матч 16-го тура УПЛ / ФК Динамо Киев
Минай и Динамо доиграют матч 16-го тура УПЛ / ФК Динамо Киев

Перенесенный матч 16-го тура украинской Премьер-лиги Минай - Динамо будет доигран 17 апреля, но на поле киевской команды.

Поединок должен был состояться 3 декабря в Минае. Однако сначала матч был прерван на второй минуте из-за воздушной тревоги, которая длилась полтора часа, а после и вовсе отменен из-за отсутствия на стадионе закарпатской команды искусственного освещения.

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Как сообщает пресс-служба "бело-синих", стороны пришли к согласию доиграть матч в Киеве, на стадионе Динамо им. В. Лобановского. Встреча начнется в 15:30.

Эту информацию подтверждает и официальный сайт УПЛ.

Источник: УПЛ

Ранее сообщалось, что президент Миная отказался устанавливать освещение на стадионе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Украинская Премьер-лига минай

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