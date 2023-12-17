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Президент Миная отказался устанавливать освещение на стадионе

Украинцы не поймут, если огромные деньги будут потрачены на стадион.
Сегодня, 13:57
Валерий Пересоляк / fcminaj.com
Валерий Пересоляк / fcminaj.com

Президент Миная Валерий Пересоляк высказался относительно недавно конфликта между клубом, Динамо и УАФ.

Напомним, ранее не состоялся мачт между закарпатским и киевским клубами из-за того, что на стадионе в Ужгороде не установлено искусственное освещение.

Позднее УАФ запретила проводить матчи на стадионах без освещения, и это, по мнению Пересоляка странная атака против Миная, ведь ранее этот вопрос никого не беспокоил.

Ведь, согласно этому решению, Минаю придется играть все свои матчи только в гостях, так как клуб отказывается устанавливать искусственное освещение во время войны.

"Принципиально не будем устанавливать, пока в стране война. У меня лично есть много друзей военных, которым мы обязаны жизнью. Мы делаем все, чтобы поддерживать их. Вот это действительно важно и необходимо. Сейчас все украинцы ежедневно присылают донаты в поддержку армии, медиков, волонтеров. Даже если бы у нас были такие деньги - как отреагируют украинцы, если мы такие огромные средства потратим на освещение стадионов?

Предлагаю УАФ прекратить эту неожиданную атаку на нас. Нужно позволить играть нам, как и раньше. Как только война закончится нашей победой, мы готовы к изменению договоренностей по стадионам. Тем более, что весной проблема света не будет актуальной вообще. Световой день в марте длится до 19 часов и дальше идет на увеличение", - рассказал Пересоляк в интервью Украинскому футболу.

Ранее также сообщалось, что Минай уже покинуло 12 игроков

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: минай

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