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Минай в декабре покинуло уже 12 игроков

Возможно, клуб на этом не остановится.
Сегодня, 13:13
Минай / Instagram
Минай / Instagram

Закарпатский Минай начал масштабную перестройку перед второй половиной сезона-2023/24

В декабре команду уже покинуло 12 игроков, а именно: Александр Мельник, Юрий Кравчук, Олег Вишневский, Валерий Рогозинский, Михаил Гечев, Владимир Одарюк, Андрей Ралюченко, Игорь Солдат, Богдан Чуев, Сергей Панасенко, Дмитрий Немчанинов и Александр Бандура.

Среди футболистов, которые ушли из клуба есть и те, которых наставник аутсайдера УПЛ Желько Любенович хотел бы сохранить, а именно по словам сербского специалиста, он желал удержать Бандуру и Немчанинова.

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"Безусловно, Бандура и Немчанинов. Это те игроки, на которых я очень сильно рассчитывал. Они поняли с первых дней меня, я - их. Но так сложились обстоятельства, что мы остались без этих ключевых футболистов", - признавался Любенович.

Отметим, что Минай планирует изменить политику подбора команды и дать шанс молодым игрокам и воспитанникам клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: минай

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