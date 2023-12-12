iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аутсайдер УПЛ уволил главного тренера

Верес прекратил сотрудничество с Сергеем Лавриненко.
Сегодня, 15:34
Сергей Лавриненко
Сергей Лавриненко

 

Ровенский Верес уволил главного тренера команды Сергеем Лавриненко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В сообщении на официальном сайте Лавриненко поблагодарили за время, проведенное в клубе, и пожелали успехов в дальнейшем.

Читай также: Таблица УПЛ: Динамо вошло в ТОП-5, Александрия поднялась из зоны вылета

Украинец возглавил Верес в июне этого года. За 18 матчей он одержал лишь 3 победы, 6 раз сыграл вничью и 9 раз проиграл.

На зимний перерыв в УПЛ "красно-черные" ушли, занимая 15 место, набрав 12 очков. Имя следующего тренера команды пока неизвестно.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Сергей Лавриненко

Статьи по теме

УПЛ: Динамо обыграло Оболонь, Александрия расправилась с Металлистом 1925 УПЛ: Динамо обыграло Оболонь, Александрия расправилась с Металлистом 1925
Незасчитанный гол с несуществующего пенальти: Верес не понял действий Монзуль и VAR Незасчитанный гол с несуществующего пенальти: Верес не понял действий Монзуль и VAR
Шахтер добыл уверенную победу над Вересом Шахтер добыл уверенную победу над Вересом
Шахтер - Верес: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Шахтер - Верес: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью
Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Крутых поднялись в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Украина15:34
Аутсайдер УПЛ уволил главного тренера
Формула 115:34
Хэмилтон "полностью доверяет" Мерседес разработку нового болида
Олимпийские игры15:06
Олимпийский чемпион по баскетболу 3х3 готов бойкотировать ОИ-2024 из-за допуска россии и беларуси
Европа15:03
Капитан Челси получил очередную тяжелую травму
Формула 114:44
Потенциальному этапу Формулы 1 в Мадриде все еще не хватает "важных деталей"
Европа14:26
Хавбек, принадлежащий Динамо, перейдет в датский клуб
Европа13:52
Жирона Цыганкова и Довбика интересуется хавбеком МЮ
Лига Чемпионов13:36
Тен Хаг: Команда дает мне надежду, что мы можем победить Баварию
Европа13:11
Легенда итальянского футбола решил завершить карьеру
Европа12:59
Реплики футболки вратаря сборной Англии снова были распроданы за считанные минуты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK