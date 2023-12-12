Аутсайдер УПЛ уволил главного тренера

Ровенский Верес уволил главного тренера команды Сергеем Лавриненко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В сообщении на официальном сайте Лавриненко поблагодарили за время, проведенное в клубе, и пожелали успехов в дальнейшем.

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Украинец возглавил Верес в июне этого года. За 18 матчей он одержал лишь 3 победы, 6 раз сыграл вничью и 9 раз проиграл.

На зимний перерыв в УПЛ "красно-черные" ушли, занимая 15 место, набрав 12 очков. Имя следующего тренера команды пока неизвестно.

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