Динамо - ЛНЗ 1:1 результат и обзор матча УПЛ

В рамках 23-го тура чемпионата Украины Динамо на своем поле принимало ЛНЗ.

На старте поединке подопечные Александра Шовковского открыли счет - Ярмоленко воспользовался передачей Ваната и забил. Примечательно, что для Андрея это 105 гол в рамках УПЛ.

ЛНЗ сумел отыграться за считанное мгновение до конца первого тайма. Нещерет ошибся на выходе после подачи с углового, а Салиху добил мяч в пустые ворота.

После перерыва киевляне владели инициативой, но добыть победу так и не сумели.

В турнирной таблице УПЛ Динамо идет на третьем месте, набрав 45 очков. На счету ЛНЗ 26 баллов и девятая позиция.

Статистика матча Динамо - ЛНЗ 23-го тура УПЛ

Динамо - ЛНЗ 1:1

Голы: Ярмоленко, 15 - Салиху, 40

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 10-5

Удары в створ: 6-2

Фолы: 11-12

Желтые карточки: 3-7

Атаки: 91-65

Динамо Киев: Нещерет - Тымчик, Попов, Дячук, Вивчаренко (Дубинчак, 78) - Бражко (Пономаренко, 84), Андриевский (Буяльский, 78) - Ярмоленко (Волошин, 63), Шапаренко, Кабаев - Ванат.

ЛНЗ: Кучеренко - Норенков, Ковалев, Муравский, Салиху, Стасюк (Насонов, 69) - Бойко, Рыбалка (Эйнел, 59), Яшари - Молло (Хобленко, 46), Наумец (Г. Пасич, 59).

Предупреждения: Вивчаренко, Дячук, Дубинчак - Бойко, Рыбалка, Стасюк, Яшари, Норенков

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