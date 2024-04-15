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Открыли и съели: ЛНЗ забавным видео отметил победу над Вересом

Игрок черкасского клуба немного подкрепился огурчиком одной известной марки.
Сегодня, 20:48
ЛНЗ Черкассы / https://fc-lnz.com/
ЛНЗ Черкассы / https://fc-lnz.com/

В понедельник, 15 апреля, в Черкасах прошел матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором местный ЛНЗ обыграл Верес со счетом 1:0.

Исход встречи решил один-единственный результативный удар в исполнении форварда хозяев поля Алексея Хобленко.

После матча черкасский коллектив в своих социальных сетях решил отметить эту победу, при этом не забыв подколоть своего оппонента.

ЛНЗ опубликовал видео, в котором Владислав Наумец открывает банку с огурцами "Верес" и съедает продукцию сельскохозяйственной деятельности.

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Данной победой ЛНЗ воспользовался осечкой Черноморца, который днем ранее уступил Заре (0:1).

Теперь у обоих коллективов, которые идут восьмым и девятым соответственно, по 29 очков. Однако у команды Романа Григорчука остается матча в запасе.

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