Металлист 1925 - Днепр-1 1:1: обзор матча и результат игры 15.04.2024

Максим Имереков принес своей команде очко, важное для борьбы за выживание.

В понедельник, 15 апреля, программу 24-го тура Украинской Премьер-лиги закрывали Металлист 1925 и Днепр-1.

В первой половине встречи доминировала команда Юрия Максимова, а потому неудивительно, что именно она отметилась первым голом, который оказался на счету Алексея Гуцуляка.

После перерыва игра немного выровнялась, но до забитых голов дело так и не доходило.

Казалось, что поединок так и завершится минимальной победой номинальных гостей, однако последнее слово осталось за харьковчанами, у которых спасительным голом после подачи с углового отметился Максим Имереков.

Днепр-1 упустил шанс воспользоваться потерей очков Кривбассом и подобраться к сопернику. Днепряне остались четвертыми с 44 очками. Металлист 1925 теперь имеет 18 баллов после 24 сыгранных туров.

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Статистика матча Металлист 1925 - Днепр-1 24-го тура УПЛ

Металлист 1925 - Днепр-1 1:1

Голы: Имереков, 90+4 - Гуцуляк, 19.

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 7 - 11

Удары в створ: 1 - 5

Фолы: 13 - 8

Атаки: 70 - 90

Металлист 1925: Мозиль - Жичиков, Имереков, Фарина, Капинус - Габелок, Юсов, Дмитренко (Гармаш, 46), Юрченко - Борячук (Овусу, 73), Сидоров.

Днепр-1: Волынец - Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Пасич (Мельниченко, 75) - Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Леднев, Очеретько (Танчик, 81) - Гаджиев (Горбунов, 39).

Предупреждение: Сарапий.

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