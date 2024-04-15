Металлист 1925 - Днепр-1 1:1: обзор матча и результат игры 15.04.2024
В понедельник, 15 апреля, программу 24-го тура Украинской Премьер-лиги закрывали Металлист 1925 и Днепр-1.
В первой половине встречи доминировала команда Юрия Максимова, а потому неудивительно, что именно она отметилась первым голом, который оказался на счету Алексея Гуцуляка.
После перерыва игра немного выровнялась, но до забитых голов дело так и не доходило.
Казалось, что поединок так и завершится минимальной победой номинальных гостей, однако последнее слово осталось за харьковчанами, у которых спасительным голом после подачи с углового отметился Максим Имереков.
Днепр-1 упустил шанс воспользоваться потерей очков Кривбассом и подобраться к сопернику. Днепряне остались четвертыми с 44 очками. Металлист 1925 теперь имеет 18 баллов после 24 сыгранных туров.
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Статистика матча Металлист 1925 - Днепр-1 24-го тура УПЛ
Металлист 1925 - Днепр-1 1:1
Голы: Имереков, 90+4 - Гуцуляк, 19.
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 7 - 11
Удары в створ: 1 - 5
Фолы: 13 - 8
Атаки: 70 - 90
Металлист 1925: Мозиль - Жичиков, Имереков, Фарина, Капинус - Габелок, Юсов, Дмитренко (Гармаш, 46), Юрченко - Борячук (Овусу, 73), Сидоров.
Днепр-1: Волынец - Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Пасич (Мельниченко, 75) - Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Леднев, Очеретько (Танчик, 81) - Гаджиев (Горбунов, 39).
Предупреждение: Сарапий.
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