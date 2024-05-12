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Кривбасс подхватил европейский флешмоб с поздравлениями в честь Дня матери

Футболисты криворожского клуба нашли способ, как поздравить своих матерей с праздником.
Сегодня, 20:06
Кривбасс Кривой Рог / https://fckryvbas.com/
Кривбасс Кривой Рог / https://fckryvbas.com/

В воскресенье, 12 мая, отмечается международный праздник - День матери.

Днем ранее футболисты Милана и Кальяри вышли на матч Серии А с девичьими фамилиями своих матерей на футболках.

В Украинской Премьер-лиге ни одна из команд не сделала подобное. Но нашелся коллектив, который все-таки нашел способ поздравить главных женщин в жизни игроков с праздником.

Перед поединком против Полесья футболисты Кривбасса сделали общую фотографию. Они, стоя за баннером "С Днем матери", держали в руках таблички с именами их матерей.

Кривбасс занимает третье место чемпионата Украины, имея 54 очка после 27 сыгранных туров. После того, как Днепр-1 уступил Александрии (0:1), команда Юрия Вернидуба гарантировала себе бронзовые медали УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс чемпионат Украины

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