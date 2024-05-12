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Александрия - Днепр-1 1:0: обзор матча и результат игры 12.05.2024

Команда Ротаня прервала семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате.
Сегодня, 15:10
Александрия обыграла Днепр-1 / УПЛ
Александрия обыграла Днепр-1 / УПЛ

В воскресенье, 12 мая, Александрия принимала на своем поле Днепр-1 в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги.

"Горожане" в этом поединке сумели завершить безвыигрышную серию в чемпионате, которая растянулась на семь матчей, а вот днепряне после предыдущей победы над Кривбассом снова потерпели неудачу - 0:1.

Судьбу противостояния решил единственный гол, который хозяева поля забили на 18-й минуте. Безерра из пределов штрафной пробил головой в дальний угол, и, хотя мяч и так шел в створ ворот, на самой линии его еще коснулся Денис Шостак. Это стало причиной невероятно длительной консультации с VAR, которая заняла несколько минут, но в итоге гол был засчитан.

Александрия, набрав 30 очков, расположилась на девятом месте в турнирной таблице УПЛ. Днепр-1 с 48 баллами занимает четвертую позицию и после этого поражения потерял шансы на третью строчку.

Статистика матча Александрия - Днепр-1 28-тура чемпионата Украины

Александрия - Днепр-1 1:0

Гол: Шостак, 18

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 8 - 1
Удары в створ: 1 - 0
Угловые: 7 - 3
Фолы: 8 - 6
Атаки: 63 - 57

Александрия: Шевченко - Скорко, Кампуш, Копина, Мартынюк - Калюжный, Михайленко, Кулаковский (Костишин, 59) - Шостак (Сигеев, 67), Ковалец (Кравченко, 85), Безерра (Погорилый, 68)

Днепр-1: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич (Третьяков, 61) - Бабенко, Рубчинский (Когут, 80) - Мирошниченко (Леднев, 46), Очеретько, Гаджиев (Пихаленок, 57) - Филиппов (Кивинда, 57)

Предупреждение: Шевченко - Кивинда, Сарапий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Днепр-1 Украинская Премьер-лига

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