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Милан - Кальяри 5:1: обзор матча и результат игры 11.05.2024

Победный результат позволил "россонери" гарантировать себе второе место по итогам сезона.
Вчера, 23:43
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

В субботу, 11 мая, на Сан-Сиро состоялся матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором сошлись Милан и Кальяри.

На эту игру футболисты обеих команд вышли в футболках с девичьими фамилиями их матерей. Таким образом они решили отметить предстоящий День матери.

После того, как "россонери" позволили Интеру в дерби стать чемпионом, они не могли победить на протяжении шести поединков подряд, по сути доигрывая сезон.

Сардинцы в свою очередь не теряют надежд спастись от вылета. Но в этот день им не суждено было набрать очки.

На 36-й минуте хозяева поля вышли вперед, благодаря взятию ворот в исполнении Исмаэля Беннасера. После перерыва Кристиан Пулишич удвоил преимущество своей команды.

Спустя всего четыре минуты гости отыграли отыграли один мяч после результативного удара Найтана Нандеса. Однако вскоре Тиджани Рейндерс вернул "дьяволам" преимущество в два гола, а под занавес встречи Рафаэль Леау и все тот же Пулишич довели счет до разгромного.

Источник: Getty Images

Заработав три очка, Милан застолбил за собой второе место чемпионата Италии, опережая Ювентус, который идет третьим, на семь очков за два тура до финиша. Кальяри продолжает идти 15-м, опережая Удинезе из зоны вылета на три балла.

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Статистика матча Милан - Кальяри 36-го тура Серии А

Милан - Кальяри 5:1
Голы: Беннасер, 36, Пулишич, 59, 87, Рейндерс, 74, Леау, 83 - Нандес, 63.

Ожидаемые голы (xG): 2,81 - 1,47
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 17 - 13
Удары в створ: 10 - 7
Фолы: 11 - 9

Милан: Спортьелло - Калюлю, Габбия (Томори, 46), Тиау, Флоренци (Эрнандес, 68) - Муса, Беннасер (Побега, 84), Рейндерс - Чуквуэзе (Леау, 46), Жиру (Окафор, 46), Пулишич.

Кальяри: Скуффет - Мина (Вьетеска, 88), Доссена (Ацци, 75), Оберт - Дзаппа, Сулемана, Прати, Дейола (Ористанио, 76), Нандес (Лападула, 75) - Лувумбу, Шомуродов (Мутандва, 82).

Предупреждения: Беннасер, Габбия, - Мина.

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