Милан запланировал милую акцию ко Дню матери

К инициативе присоединились еще шесть клубов.

Милан проведет акцию ко Дню матери, который отмечается 12 мая, пишет SempreMilan.

В этот день "россонери" сыграют против Кальяри. На этот матч команда Пиоли выйдет в футболках, где вместо имен футболистов будут девчичьи фамилии их матерей.

Итальянские СМИ также сообщают, что как минимум еще шесть итальянских клубов поддержат инициативу Милана.

Также отмечается, что некоторые клубы просто не успели присоединиться к акции из-за жестких сроков.

Напомним, что некоторые клубы уже представили комплекты на следующий сезон, а ознакомиться с ними можно на нашем сайте.

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