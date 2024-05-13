Кривбасс - Полесье: Обзор и результат матча Чемпионата Украины 13.05.2024

В рамках 27-го тура УПЛ Кривбасс в домашних стенах встретился с Полесьем

Матч должен был стартовать вчера в 18:00, но сперва старт был отложен из-за воздушной тревоги, а затем по той же причине прервали на 39-ой минуте матча. До этого момента Полесье успело повести в счете благодаря голу Владимира Танковского на 25-ой минуте.

Сначала команды хотели доиграть поединок в тот же день, но тревога продолжалась слишком долго, поэтому, договорились возобновить игру в 13:00 сегодня, но в то время снова была тревога, поэтому, в итоге встречу возобновили в 14:00.

После возобновления встречи произошла еще одна тревога, а вот забитых голов зрители больше не увидели, поэтому, житомирский клуб победил с минимальным счетом и лишил Кривбасс теоретических шансов на второе место.

Статистика матча Чемпионата Украины Кривбасс - Полесье

Кривбасс - Полесье 0:1

Гол: Танковский, 25

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 3 - 8

Удары в створ ворот: 1 - 3

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