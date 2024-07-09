Григорий Козловский и Александр Свищев - ВК «Динамо» Львов» большой путь в 75 лет

29 июня ватерпольный клуб «Динамо» Львов» отметил свое 75-летие. На торжествах вспомнили историю «Динамо», отметили «динамовцев» разных поколений, а также погасили марку, которую клуб совместно с «Укрпочтой» разработали к 75-летию команды. С 1949-го года это единственная команда в Украине, которая не пропустила ни одного чемпионата Украины.

ВК «Динамо» Львов» - это самый титулованный ватерпольный клуб в Украине с 1949 года. За время Независимости Украины «Динамо" Львов" стал 11-кратным чемпионом Украины, 13-кратным обладателем Кубков и 7-кратным обладателем Суперкубков Украины.

Как отметил почетный президент ФК «Рух» Львов Григорий Козловский: «Для меня ВК «Динамо» Львов» - это один из символов спортивного Львова. Команда сегодня демонстрирует отличные результаты, развивается и движется вперед. Уверен, что у этого клуба большое будущее, здесь люди живут сердцем, чтобы развивать и приумножать славу команды».

Григорий Козловский отметил, что спортсмены, тренеры и вся команда «Динамо» Львов» прошли большой путь в 75 лет. Команда сегодня демонстрирует отличные результаты, развивается и стремится вперед, к новым победам и достижениям.

В свою очередь президент федерации водного поло Украины и почетный президент ВК «Динамо» Львов! Александр Юрьевич Свищев поздравил славный клуб, игроков и тренеров с юбилеем А также рассказал о значительных достижениях клуба за годы Независимости Украины.

«Я, прежде всего, хочу поблагодарить все поколения ВК «Динамо» Львов»: ветеранов клуба, тренеров, игроков разных поколений. Они внесли большой вклад в развитие команды. Сейчас мы имеем пример прошлых поколений, как получать высокие результаты. Знаю, что нынешние игроки будут приумножать и прославлять клуб не только в Украине, но и на международной арене. Поздравляю всех причастных с юбилеем», - добавил Александр Свищев.

Григорий Козловский и Александр Свищев активно занимаются развитием не только водного поло и футбола, а всего украинского спорта. Они искренне верят в силу спорта и стремятся сделать его более доступным для всех украинцев.

Благодаря их дальновидной политике тысячи детей и молодых людей имеют возможность не только тренироваться и соревноваться, но и чувствовать себя частью команды, развивать командный дух и приобретать важные жизненные навыки.

Вклад Григория Козловского и Александра Свищева в развитие спорта Украины был отмечен изданием «Обозреватель», они вошли в топ-10 бизнесменов Западной Украины, которые активно развивают спорт. Именно такие люди, как Александр Свищев и Григорий Козловский, делают наш спорт сильнее, а нашу страну - более здоровой и сплоченной.

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