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Женская сборная Украины гарантировала плей-офф отбора Евро-2025

Национальная команда уничтожила сборную Косово.
Сегодня, 21:02
Женская сборная Украины / УАФ
Женская сборная Украины / УАФ

Национальная женская команда Украины одержала победу над сборной Косово в рамках квалификации чемпионата Европы-2025.

В первом тайма подопечные Владимир Пятенко забили четыре гола, а во второй половине счета счет больше не изменился.

В группе украинки занимают третье место, имея в активе 8 очков после 5 матчей. Благодаря победе наша команда уже как минимум сыграет в плей-офф отбора Евро-2024.

Следующий матч украинки сыграют с Хорватией. Матч будет сыгран 16 июля в Скопье (Северная Македония).

Косово – Украина – 0:4
Голы: Апанащенко, 3 Химич, 8 Басанская, 21 Кравчук, 27.

Ранее сообщалось, что Колос приобрел у Кривбасса футболисток за 1,5 миллиона.

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