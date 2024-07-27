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Вернидуб: Тимощук – не мужчина для меня

Специалист отметил Ракицкого, который вернулся в Украину после нападения россии.
Сегодня, 11:04
Юрий Вернидуб / fckryvbas.com
Юрий Вернидуб / fckryvbas.com

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб рассказал о своей позиции к бывшему капитану сборной Украины Анатолию Тимощуку, который ныне работает в Зените.

По словам специалиста, Ракицкий показал пример, которому нужно было последовать. 

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"Тимощук – не мужчина для меня. Это еще более невероятно, потому что он из Западной Украины. Но это путь, который он избрал.

Хотя бы Ярослав Ракицкий был достаточно порядочным, что уйти (из Зенита - прим) сразу после начала полномасштабной войны", - приводит слова Вернидуба The Guardian.

Напомним, УАФ лишила Тимощука всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных. Он оспорил это в Спортивном арбитражном суде (CAS)

Ранее сообщалось, что российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины.

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