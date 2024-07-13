Российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины

В доме находилась мама футболиста, но к счастью не пострадала

Государство-террорист россия продолжает приносить горе в семьи украинцев. На этот раз пострадала от терроризма наших северо-восточных соседей семья экс-игрока сборной Украины Виктора Коваленко.

Коваленко является уроженцем Херсона, где до сих пор проживают его родители. В дом семьи футболиста попала ракета. Об этом сам футболист рассказал в Instagram.

На территории дома находилась мама Виктора, но, к счастью, она не пострадала от удара.

"Сегодня ракета пи****в попала в дом где я жил всю жизнь, это был дом моих родителей, больше дома нет! Стресс и страх который я пережил не передать словами потому, что там была Мама, слава Богу с ней все хорошо! Но с**а мы за это вам ответим! Если вы хотите помочь нашим военным,чтобы они раз***ли их!!! Сбор на Херсонское направление! Все счета в сторис", - поделился украинский полузащитник.

Напомним, ранее украинский скелетонист рассказал, что его одноклассница погибла во время последнего обстрела Киева.

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