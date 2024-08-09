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Динамо вернулось в Украину - киевляне показали свою дорогу с Люблина в Ровно на матч УПЛ

Уже сегодня, 9 августа, Динамо сыграет с Вересом.
Сегодня, 10:13
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо вернулось в Украину и приступило к подготовке к матчу второго тура украинской Премьер-лиги, где киевляне сыграют против Вереса из Ровно.

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Как сообщает пресс-служба "бело-синих", футболисты вернулись из Люблина (Польша) в Украину (в Ровно), где уже сегодня, 9 августа, сыграет против Вереса. Старт встречи запланирован на 18:00.

Напомним, Динамо сыграло вничью с шотландским ФК Рейнджерс (1:1) в первом поединке третьего квалификационного раунда отбора в Лигу чемпионов. Ответный матч против Рейнджерс состоится во вторник, 13 августа. Старт встречи запланирован на 21:45.

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