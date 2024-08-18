Верес - Кривбасс 0:2: обзор матча и результат игры 18.08.2024

Криворожский клуб частично реабилитировался за поражение от Виктории в Лиге Европы.

В воскресенье, 18 августа, в Ровно на стадионе Авангард состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором Верес принимал Кривбасс.

Гости приехали на игру после второго поражения от чешской Виктории и вылета из квалификации Лиги Европы, а потому они наверняка были настроены отреагировать на эти события.

Так оно и получилось. На 12-й минуте Принс Аду первым оказался на добивании и в падении отправил мяч в сетку ворот соперника.

В середине первого тайма хозяева поля еще и остались в меньшинстве после того, как Максим Смиян получил вторую желтую карточку.

Но и Кривбассу было чем ответить - сразу после перерыва команда Юрия Вернидуба уровняла составы за счет прямой красной карточки в исполнении Александра Романчука, который прервал выход Виталия Дахновского на "свидание" с вратарем.

В равных, но укороченных составах игра не сильно впечатляла. И все же еще один гол болельщики увидели. За десять минут до конца основного времени Тимур Стецков реализовал пенальти и установил окончательный счет встречи.

Кривбасс завоевал вторую победу в сезоне, которая подняла его на шестую строчку таблицы чемпионата. Верес в свою очередь остается с одним очком в активе, занимая 14-е место.

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Статистика матча Верес - Кривбасс третьего тура УПЛ

Верес - Кривбасс 0:2

Голы: Аду, 12, Стецков, 81 (пен.).

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 7 - 9

Удары в створ: 2 - 5

Фолы: 11 - 14

Атаки: 101 - 87

Верес: Кожухарь - Протасевич (Гакман, 62), Гончаренко, Вовченко, Смиян - Шарай, Кучеров (Клец, 75), Сикейра, Дахновский (Куция, 63) - Степанюк (Луан, 63), Гайдучик (Мрвальевич, 72).

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Романчук, Стецков, Дибанго (Драмбаев, 56) - Бизимана (Конате, 56), Вакулко (Бандейра, 87), Кузык, Лунев (Хомченовский, 46), Соса - Аду (Кожушко, 64).

Предупреждения: Смиян, Гончаренко - Лунев.

Удаления: Смиян, 28 (вторая желтая карточка) - Романчук, 51 (прямая красная карточка).

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