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ЛНЗ оформил волевую победу над Рухом

Черкасский клуб показал, как надо делать камбек.
Сегодня, 17:32
ЛНЗ / fc-lnz.com
ЛНЗ / fc-lnz.com

В воскресенье, 18 августа, ЛНЗ принимал дома Рух в рамках третьего тура УПЛ.

Команды начали в невысоком темпе, однако уже на 10-й минуте хозяева были близки к пропущенному голу - мяч попал в перекладину, но судья все равно зафиксировал офсайд. На это ЛНЗ ответил мощной атакой, однако Ледвий отбил и удар, и добивание.

Команды создали еще пару моментов, а Игорь Краснопир упустил серьезных шанса открыть счет. Львовянам удалось открыть счет лишь после перерыва, Квасница отличным ударом в нижний гол вывел свою команду вперед.

После этого ЛНЗ бросил все силы, чтобы отыграться, хотя Руху все равно удавалось находить пространство для острых контратак, однако удачней все же были хозяева. Новичок черкааского клуба выкатил под удар Тиллю и тот сравнял наконец счет. А уже в последней десятиминутке Пасич классным ударом с 18 метров удвоил счет, а точку поставил Яшари, оформив пенальти.

Статистика матча ЛНЗ - Рух 3-го тура УПЛ

ЛНЗ - Рух 3:1 
Голы: Тилль, 73, Пасич, 82, Яшари, 90+8 - Квасница, 52

Удары: 9 - 4
Удары в створ ворот: 8 - 2
Владение мячом: 64% - 36%
Фолы: 11 - 15
Атаки: 100 - 83

ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Салиху, Муравский, Дайко - Яшари, Тилль (Бар, 90+1), Олейник (Момо, 60) - Ассинор (Бойко, 60), Пасич, Молло (Наумец, 85).

Рух: Ледвий - Холод, Дидык, Роман, Рунич - Пидгурский, Притула, Федор, Квасница, Карабин (Клайвер, 77) - Краснопир.

Предпреждение: Тилль - Роман

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух ЛНЗ

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