Кривбасс разорвал контракт с новичком, который не успел дебютировать за команду

Кривбасс на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта Игоря Снурницына.

Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

"ФК Кривбасс благодарит Игоря за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении криворожского клуба.

Снурницын присоединился к команде Юрия Вернидуба только в июне этого года, перейдя из Зари в статусе свободного агента и подписав контракт до лета 2027 года.

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Однако 24-летний защитник даже не успел дебютировать за новую команду: в четырех матчах нового сезона он остался вне заявки, а игру с Карпатами (0:3) в УПЛ игрок просидел на скамейке запасных.

Напомним, что в последнем матче чемпионата Украины Кривбасс добыл выездную победу над Вересом.

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