Талант Динамо попал в десятку лучших игроков на своей позиции вне ТОП-5 лиг

Портал CIES, который специализируется на футбольной статистике, опубликовал десятку лучших центральных защитников вне ТОП-5 чемпионатов, основываясь на собственных данных.

В список попал Тарас Михавко. 19-летний футболист Динамо занял десятую строчку и стал самым молодым игроком в рейтинге.

Также на шестой позиции расположился экс-защитник киевлян Домагой Вида. Топ-3 составили Лиам Скейлс из Селтика, Райан Фламинго из ПСВ и Давид Ганцко из Фейеноорда.

Отметим, ранее сообщалось, что Михавко оформил первое результативное действие в карьере.

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