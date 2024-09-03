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Талант Динамо попал в десятку лучших игроков на своей позиции вне ТОП-5 лиг

Тарас Михавко великолепно играет в начале сезона-2024/25
Сегодня, 18:27
Тарас Михавко / FC Dynamo Kyiv
Тарас Михавко / FC Dynamo Kyiv

Портал CIES, который специализируется на футбольной статистике, опубликовал десятку лучших центральных защитников вне ТОП-5 чемпионатов, основываясь на собственных данных.

В список попал Тарас Михавко. 19-летний футболист Динамо занял десятую строчку и стал самым молодым игроком в рейтинге.

Также на шестой позиции расположился экс-защитник киевлян Домагой Вида. Топ-3 составили Лиам Скейлс из Селтика, Райан Фламинго из ПСВ и Давид Ганцко из Фейеноорда.

Отметим, ранее сообщалось, что Михавко оформил первое результативное действие в карьере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Тарас Михавко

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