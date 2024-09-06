Карпаты подписали бразильского полузащитника из Атлетико Минейро

Львовские Карпаты официально объявили о подписании бразильского полузащитника Бруниньо, который будет выступать во Львове на правах аренды.

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Как сообщает клубная пресс-служба "львов", полузащитник будет выступать за львовскую команду на правах аренды в течение сезона 2024/25. За Карпаты бразилец будет играть под 37-м номером.

"Очень горжусь тем, что теперь - я игрок Карпат. Для меня это первый опыт в Европе, но я знаю, что в Украине успешно выступали немало бразильцев, поэтому хочу оправдать доверие.

Мне очень нравится агрессивный атакующий футбол. Я общался с главным тренером и верю в его идеи. Думаю, что все вместе сможем реализовать их на поле", - заявил бразилец в интервью.

Напомним, после стартовых туров УПЛ Карпаты занимают 11 строчку, имея в своем активе 5 турнирных баллов.

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