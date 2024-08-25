Маркевич оценил перспективы Карпат в УПЛ - откровенное заявление легенды

Легендарный украинский специалист Мирон Маркевич, летом покинувший пост наставника львовских Карпат, заговорил о своем отношении к "львам" и оценил их перспективы в УПЛ:

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"Я с 1963 года болею за Карпаты и никогда не пропускал ни одной игры команды. А тем более, что неоднократно ее тренировал. И я еще раз скажу, что очень рад тому, что со мной львовская команда вернулась в Премьер-лигу. Абсолютно никаких ощущений с моей стороны нет.

Сейчас нахожусь в Харькове, в одном из моих любимых городов. Второй день наслаждаюсь его футбольной атмосферой, вспоминая хорошие годы, проведённые в Металлисте. Сегодня присутствовал на матче за первое место в первенстве Харькова, где награждал футболистов. Кое-что привез нашим ребятам, которые находятся на Востоке страны.

Завтра буду участвовать в турнире ветеранов в Шаровке. Кстати, команда Шаровка выиграла сегодня чемпионат города, с чем поздравляю президента клуба Виктора Войтенко, являющегося моим хорошим товарищем. Некоторое время еще буду в Харькове, ведь здесь у меня только позитив", - сказал Маркевич UA-Football.

Напомним, Карпаты в новом сезоне УПЛ набрали 4 турнирных пункта в трех играх. Завтра, 26 июля, подопечные Владислава Лупашко сыграют против ЛНЗ.

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