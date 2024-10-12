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"Может быть лидером на поле": Маркевич расхвалил Мудрика

Мирон Богданович считает, что Мудрик способен приносить пользу команде.
Сегодня, 15:55
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Национальная сборная Украины минимально обыграла Грузию в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

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Бывший тренер национальной сборной Мирон Маркевич подвел итоги матча, похвалив Михаила Мудрика:

"Если уж кого-то и выделять, хоть я того не люблю делать, то да – Михаил заслужил звание лучшего игрока в матче против Грузии, стопроцентно. Мудрик показал, что он может быть лидером на поле", - цитирует Маркевича Спорт-Экспресс.

Напомним, следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут против Чехии. Игра состоится в понедельник, 14 октября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мирон Маркевич Михаил Мудрик

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