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"Да ради Бога": Маркевич заговорил о продолжении тренерской карьеры

Мирон Маркевич не дал точного ответа, но рассказал о планах на будущее.
Сегодня, 14:00
Мирон Маркевич / ФК Карпаты Львов
Мирон Маркевич / ФК Карпаты Львов

Накануне львовские Карпаты официально объявили о прекращении сотрудничества с легендарным специалистом Мироном Маркевичем - "львов" возглавил Владислав Лупашко.

Именитый специалист завуалированно ответил, собирается ли продолжить свою тренерскую карьеру, снова заговорив об успехах львовского клуба:

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"Да ради Бога! Вы знаете мою жизненную позицию. Завтра играю за ветеранов Карпат против военных. Всегда стараюсь держать себя в форме.

В общем мое желание – чтобы футбол был во Львове на высоком уровне. Чтобы Карпаты росли до уровня еврокубков. У меня был очень хороший год. Мы, благодаря футболистам, тренерскому штабу, работникам базы и стадиона, решили основную задачу – вернулись в Премьер-лигу. Хотели, конечно, занять первое место в Первой лиге, но, по-видимому, рано расслабились. В том есть и моя вина, ведь 8 очков преимущества терять нельзя", - сказал Маркевич в комментарии Футбол24.

Напомним, Карпаты стартуют в новом сезоне украинской Премьер-лиги матчем против Вереса. Дебютную официальную игру под руководством Лупашко львовяне проведут 3 августа.

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