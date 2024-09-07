Мудрик не попал в заявку сборной Украины на матч с Албанией

В субботу, 7 сентября, сборная Украины проведет первый матч в рамках Лиги наций, где ее соперником будет Албания.

Главный тренер украинской команды Сергей Ребров огласил заявку на поединок.

Заявка сборной Украины на матч с Албанией:

Вратари : Бущан, Трубин, Лунин

: Бущан, Трубин, Лунин Защитники : Конопля, Бондарь, Таловеров, Забарный, Миколенко, Тымчик, Матвиенко

: Конопля, Бондарь, Таловеров, Забарный, Миколенко, Тымчик, Матвиенко Полузащитники : Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Судаков, Цыганков, Зинченко, Бражко, Пихаленок, Кабаев

: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Судаков, Цыганков, Зинченко, Бражко, Пихаленок, Кабаев Нападающие: Яремчук, Ванат

Напомни, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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