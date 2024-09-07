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Мудрик не попал в заявку сборной Украины на матч с Албанией

Команда Реброва начнет путь в Лиге наций.
Сегодня, 10:14
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В субботу, 7 сентября, сборная Украины проведет первый матч в рамках Лиги наций, где ее соперником будет Албания.

Главный тренер украинской команды Сергей Ребров огласил заявку на поединок.

Заявка сборной Украины на матч с Албанией:

  • Вратари: Бущан, Трубин, Лунин
  • Защитники: Конопля, Бондарь, Таловеров, Забарный, Миколенко, Тымчик, Матвиенко
  • Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Судаков, Цыганков, Зинченко, Бражко, Пихаленок, Кабаев
  • Нападающие: Яремчук, Ванат

Напомни, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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