Мудрик не попал в заявку сборной Украины на матч с Албанией
Команда Реброва начнет путь в Лиге наций.
В субботу, 7 сентября, сборная Украины проведет первый матч в рамках Лиги наций, где ее соперником будет Албания.
Главный тренер украинской команды Сергей Ребров огласил заявку на поединок.
Заявка сборной Украины на матч с Албанией:
- Вратари: Бущан, Трубин, Лунин
- Защитники: Конопля, Бондарь, Таловеров, Забарный, Миколенко, Тымчик, Матвиенко
- Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Судаков, Цыганков, Зинченко, Бражко, Пихаленок, Кабаев
- Нападающие: Яремчук, Ванат
Напомни, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.
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