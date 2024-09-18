iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Днепр Кучеревского: Команда, вошедшая в историю

Рассказываем об истории Евгения Кучерявского и его Днепра.
Сегодня, 14:20

Прошло уже более 18 лет с того дня, как в результате автомобильной катастрофы погиб - Евгений Мефодьевич Кучеревский. Его имя у большинства болельщиков навсегда связано с Днепром.

Именно благодаря Кучеревскому этот клуб в конце восьмидесятых годов гремел на весь СССР и входил в восьмерку сильнейших команд Старого Света.

В начале 21-го века Евгений Мефодьевич вновь возглавил Днепр и дважды подряд выводил клуб в еврокубковую весну.

Представляем видео Евгения Кучеревского и его Днепре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Леннокс Льюис рассказал, почему Усик не смог бы его победить Леннокс Льюис рассказал, почему Усик не смог бы его победить
Украина - Ангола: онлайн-трансляция матча ЧМ-2024 по футзалу Украина - Ангола: онлайн-трансляция матча ЧМ-2024 по футзалу
ESL Pro League Season 20: MIBR - HEROIC, Liquid - Complexity ESL Pro League Season 20: MIBR - HEROIC, Liquid - Complexity
Болонья - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Болонья - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс16:00
Леннокс Льюис рассказал, почему Усик не смог бы его победить
15:30
Украина - Ангола: онлайн-трансляция матча ЧМ-2024 по футзалу
Киберспорт15:15
ESL Pro League Season 20: MIBR - HEROIC, Liquid - Complexity
Лига Чемпионов15:00
Болонья - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Бокс14:50
Беллью предсказал сенсационный нокаут в бою Джошуа - Дюбуа
Лига Чемпионов14:30
Бекхэм до полусмерти испугал ведущих главного футбольного шоу Британии
Украина14:20
Днепр Кучеревского: Команда, вошедшая в историю
Европа14:10
Палкин вспомнил трансфер Мудрика в Челси: Для Шахтера это было историческое соглашение
Киберспорт14:00
ESL Pro League Season 20: онлайн-трансляция матчей Eternal Fire - The Mongolz, Liquid - Complexity
Европа13:46
Звездное возвращение - экс-игрок Интера в третий раз стал футболистом Аякса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK