Днепр Кучеревского: Команда, вошедшая в историю

Рассказываем об истории Евгения Кучерявского и его Днепра.

Прошло уже более 18 лет с того дня, как в результате автомобильной катастрофы погиб - Евгений Мефодьевич Кучеревский. Его имя у большинства болельщиков навсегда связано с Днепром.

Именно благодаря Кучеревскому этот клуб в конце восьмидесятых годов гремел на весь СССР и входил в восьмерку сильнейших команд Старого Света.

В начале 21-го века Евгений Мефодьевич вновь возглавил Днепр и дважды подряд выводил клуб в еврокубковую весну.

Представляем видео Евгения Кучеревского и его Днепре.

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