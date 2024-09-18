Днепр Кучеревского: Команда, вошедшая в историю
Рассказываем об истории Евгения Кучерявского и его Днепра.
Прошло уже более 18 лет с того дня, как в результате автомобильной катастрофы погиб - Евгений Мефодьевич Кучеревский. Его имя у большинства болельщиков навсегда связано с Днепром.
Именно благодаря Кучеревскому этот клуб в конце восьмидесятых годов гремел на весь СССР и входил в восьмерку сильнейших команд Старого Света.
В начале 21-го века Евгений Мефодьевич вновь возглавил Днепр и дважды подряд выводил клуб в еврокубковую весну.
Представляем видео Евгения Кучеревского и его Днепре.
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