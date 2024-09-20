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Лидер Кривбасса перенес хирургическое вмешательство

Иван Дибанго пропустит следующий месяц.
Сегодня, 20:59
Иван Дибанго / Кривбасс
Иван Дибанго / Кривбасс

Лидер криворожского Кривбасса Иван Дибанго будет вне игры достаточно долгое время.

Как сообщает пресс-служба украинского клуба, камерунский легионер перенес успешное хирургическое вмешательство после травмы в матче против Левого Берега.

У Дибанго диагностировали повреждение связок ключично-акромиального соединения. Процесс реабилитации от этой травмы займет примерно месяц.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс

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