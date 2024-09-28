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Экс-футболист сборной Украины - об Усике в Полесье: Не надо делать из футбола цирк

Артем Федецкий похвалил житомирский клуб.
Сегодня, 09:15
Александр Усик
Александр Усик

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий рассыпался в комплиментах по житомирскому Полесью, отдельно оценив пиар-ход с приглашением украинского боксера Александра Усика:

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"Мне нравится этот проект, его президент. Отдельно хочу выделить маркетинговый ход, как Усик играет за команду. Не надо делать по футболу цирк, но такие моменты должны быть.

У Полесья все есть для развития: правильный подход, структура, видение владельца. Если будет больше таких людей, как Буткевич, современных футбольных баз, детско-юношеских академий, создание условий для детей, современных тренеров – это будет только плюс для будущего и развития футбола в Украине", - сказал Федецкий в комментарии Sport.ua.

Напомним, свой матч восьмого тура УПЛ Полесья проведет сегодня, 28 сентября. Подопечные Имада Ашура встретятся с львовскими Карпатами.

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